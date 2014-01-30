Столичные археологи провели раскопки на олимпийских объектах в Сочи

Фото: M24.ru

Более 100 московских археологов проводили раскопки на территории строительства олимпийских объектов в Сочи.

"Мы гордимся тем, что именно московские археологи взяли на себя эту миссию", - отметил руководитель департамента культурного наследия столицы Александр Кибовский.

Увидеть уникальные находки можно на выставке "Москва - Сочи. Московские археологи - Олимпиаде", которая проходит в выставочном зале "Старого гостиного двора". Экспозиция работает ежедневно с 10.00 до 19.00, вход свободный.

По словам Александра Кибовского, после окончания выставки все экспонаты будут переданы в коллекцию сочинского музея.

В ходе раскопок археологам удалось обнаружить ранее неизвестные объекты археологии. Древнейшему из них около 70 тысяч лет. Среди находок: предметы быта, наконечники стрел, фрагменты щитов, детали клинкового оружия, сабля с серебряным теснением.

Кроме того, археологи нашли склепы с одиночными и парными захоронениями. Часть из них разграблена, однако, по данным исследователей, можно утверждать, что захоронения принадлежали воинам.

Особый интерес представляет собой обнаруженная тропа - проход через курумник (природный завал крупных камней ледникового происхождения), длиной около 150 метров. Тропа проходит мимо каменной плиты, которая по форме напоминает лежащего волка.

В целом, на изученной территории было обнаружено более 700 индивидуальных находок из стекла, керамики, металла и камня.