Самбист Александр Емельяненко завершил карьеру

Александр Емельяненко. Фото: ИТАР-ТАСС

Известный российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко принял решение завершить карьеру из-за проблем со здоровьем.

В среду Емельяненко выступил с обращением к болельщикам, в котором сообщил о завершении карьеры. "Я благодарен своим фанатам и партнерам за поддержку, за веру в меня, я благодарен своим недоброжелателям. Ваше неравнодушие всегда заставляло меня двигаться вперед и добиваться новых результатов. К сожалению, я больше не смогу выступать на ринге из-за проблем со здоровьем, вызванных старыми травмами", - говорится в заявлении бойца, опубликованном на его официальном сайте.

Боец отметил, что готов к тому, что его будут критиковать за эпатажное поведение. "Я понимаю, что сейчас на меня обрушился вал обвинений и негативной критики, не связанных с моей прямой деятельностью. К сожалению, всегда найдутся люди, которые захотят в любой негативной для меня ситуации набрать себе побольше очков. Я не хотел бы что-то комментировать, объяснять или оправдываться. Каждый из нас в жизни делает и плохое, и хорошее. Такова наша сущность. Я уверен, что сделал много для спорта, своим примером привлек много молодежи в спортзалы", - ответил критикам Емельяненко.

На профессиональном ринге Емельяненко провел 27 боев, в которых одержал 21 победу. Последним его поединком стал бой против Джеффа Монсона, в котором Емельяненко потерпел поражение.