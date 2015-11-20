СМИ узнали о происхождении бомбы на борту А321

Фото: Twitter.com

Фотография самодельного взрывного устройства, которое якобы было заложено на борту российского самолета А321, свидетельствует о том, что бомбу изготовили на территории Египта, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в одной из спецслужб РФ.

По словам собеседника агентства, банка на распространенном снимке относится к бренду, продаваемому только в Египте. Это может свидетельствовать как в пользу версии изготовления бомбы в этой стране, а не за рубежом, так и о дезинформации, с помощью которой террористы намерены пустить следствие по ложному следу.

Кроме того, версия использования алюминиевой банки из-под напитка для взрывного устройства вполне вероятна, так как ее корпус позволяет изготовить бомбу мощностью до одного килограмма тротила, способной разрушить обшивку самолета.

ИГИЛ показало якобы взорванную на борту А321 бомбу

Ранее m24.ru сообщало, что в интернете появился снимок самодельного взрывного устройства, которое якобы было заложено на борту российского самолета А321, потерпевшего крушение над Синайским полуостровом. Фотография была опубликована в сетевом журнале запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ).

На снимке изображена жестяная банка напитка Schweppes Gold, а также предполагаемый детонатор. Как утверждают представители ИГ, бомбу на самолет пронесли, обнаружив лазейку в системе безопасности аэропорта Шарм-эль-Шейх.

При этом террористы заявляют, что изначально планировали взорвать над Синаем самолет одной из западных стран, но изменили планы после того, как России начала наносить авиаудары по позициям ИГ в Сирии.

Отметим, бомба, взорвавшаяся на борту А321, была изготовлена из материалов, которые используют при промышленном производстве боеприпасов. Вероятно, это была одна из разновидностей пластита.

По предварительной информации, бомбу привели в действие при помощи часового механизма. Организаторы теракта знали о традиционных для чартеров задержках времени вылета, поэтому взрывчатку на борт пронесли после того, как стало известно точное время отправления рейса.

Напомним, крушение Airbus A321 объявили террористическим актом. По словам главы ФСБ Александра Бортникова, эксперты нашли среди обломков и в багаже следы взрывчатки – бомба сработала во время полета. Руководитель ведомства отметил, что сработало самодельное взрывное устройство мощностью до килограмма в тротиловом эквиваленте.

Владимир Путин уже причислил катастрофу к наиболее кровавым преступлениям и пообещал, что спецслужбы "найдут виновников теракта в любой точке мира и покарают".

О том, что на борту самолета сработала бомба, заявляли и американские следователи. Эксперты полагают, что устройство могли заложить близ линии подачи топлива самолета. Мощность была рассчитана на то, чтобы после взрыва загорелось горючее.