Airbus пригрозил перенести производство из Великобритании

Авиастроительная компания Airbus пригрозила перенести производство из Великобритании, если ее требования, связанные с с выходом страны из ЕС, не будут удовлетворены, сообщает The Sunday Times со ссылкой на президента и гендиректора Airbus Фабриса Брежье.
По его словам, сделка по Brexit должна позволить сотрудникам фабрик беспрепятственно въезжать на территорию Великобритании, а сертификация производимых в Соединенном Королевстве деталей будет согласовываться с Европейским агентством авиационной безопасности.
Брежье добавил, что работа над текущими проектами продолжится, но производство новых моделей могут перенести.
BrexitВопрос о выходе Великобритании из состава ЕС обсуждался на референдуме летом прошлого года. Официальное начало процедур было положено 29 марта текущего года, так что, согласно Лиссабонскому договору о выходе из ЕС, процесс должен быть завершен спустя ровно два года, то есть 29 марта 2019-го.