Airbus пригрозил перенести производство из Великобритании

Фото: m24.ru/Владимир Яроцкий

Авиастроительная компания Airbus пригрозила перенести производство из Великобритании, если ее требования, связанные с с выходом страны из ЕС, не будут удовлетворены, сообщает The Sunday Times со ссылкой на президента и гендиректора Airbus Фабриса Брежье.

По его словам, сделка по Brexit должна позволить сотрудникам фабрик беспрепятственно въезжать на территорию Великобритании, а сертификация производимых в Соединенном Королевстве деталей будет согласовываться с Европейским агентством авиационной безопасности.

Брежье добавил, что работа над текущими проектами продолжится, но производство новых моделей могут перенести.