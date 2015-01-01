МЧС направило в Индонезию спасателей для участия в поисках упавшего самолета

МЧС России примет участие в поисках малайзийского аэробуса

МЧС России направило в Индонезию 2 самолета с 72 спасателями для оказания помощи в поиске малайзийского авиалайнера. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на официального представителя министерства Александра Дробышевского.

"Решением правительства РФ, по просьбе индонезийской стороны МЧС России направляет группу спасателей для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции в районе крушения малазийского аэробуса", - сообщил Дробышевский.

Напомним, Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур.

Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса. На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы.

Предположительно, лайнер попал в зону сильной турбулентности и попытался изменить курс. Ранее выдвигалась версия, что у самолета закончилось топливо.

30 декабря обломки пропавшего лайнера были найдены в Яванском море. Их обнаружил самолет индонезийских ВВС.