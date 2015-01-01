Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Жизнь в мире

01 января 2015, 11:50

МЧС направило в Индонезию спасателей для участия в поисках упавшего самолета

Airbus крушения самолетов жизнь в мире

МЧС России примет участие в поисках малайзийского аэробуса

МЧС России направило в Индонезию 2 самолета с 72 спасателями для оказания помощи в поиске малайзийского авиалайнера. Об этом пишет агентство "ТАСС" со ссылкой на официального представителя министерства Александра Дробышевского.

"Решением правительства РФ, по просьбе индонезийской стороны МЧС России направляет группу спасателей для оказания помощи в проведении поисково-спасательной операции в районе крушения малазийского аэробуса", - сообщил Дробышевский.

Напомним, Airbus A-320 рейса QZ8501 исчез с экранов радаров во время перелета из индонезийского Сурабая в Сингапур.

Ссылки по теме

Авиадиспетчеры Джакарты потеряли с ним связь после того как пилоты запросили разрешение отклониться от курса. На борту самолета находились 162 человека, среди них - трое граждан Южной Кореи, по одному из Малайзии, Сингапура и Франции, остальные - индонезийцы.

Предположительно, лайнер попал в зону сильной турбулентности и попытался изменить курс. Ранее выдвигалась версия, что у самолета закончилось топливо.

30 декабря обломки пропавшего лайнера были найдены в Яванском море. Их обнаружил самолет индонезийских ВВС.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать