Гитарист Aerosmith потерял сознание на концерте

Фото: ТАСС/Григорий Сысоев

Гитарист группы Aerosmith и Hollywood Vamires Джо Перри потерял сознание во время концерта в Нью-Йорке. Сейчас музыкант находится в стабильном состоянии. Об этом сообщается в его микроблоге в Twitter.

"Спасибо всем фанатам, которые спрашивали о Джо. Он сейчас в стабильном состоянии, вместе с семьей и под самой надежной опекой", – говорится в сообщении.

Гитарист ушел со сцены и потерял сознание во время выступления в Бруклине Hollywood Vampires – группы, созданной в прошлом году Джо Перри, Джонни Деппом и Элисом Купером.

После инцидента 65-летний музыкант был доставлен в местную больницу, где сейчас проходит обследование.