"Аэрофлот" перейдет на зимнее расписание с 25 октября

Фото: m24.ru/Александр Авилов

С 25 октября 2015 года "Аэрофлот" переходит на зимнее расписание полетов, которое будет действовать до 26 марта 2016 года, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В частности, запланированы полеты в 51 страну мира, в том числе семь стран СНГ (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Киргизия, Казахстан, Молдавия и Узбекистан).

Собственные рейсы будут выполняться в 119 пунктов назначения, из них 43 пункта в России, восемь – в СНГ (Ереван, Бишкек, Баку, Караганда, Кишинев, Минск, Ташкент и Самарканд). В связи с введенным Украиной запретом на полеты российских авиакомпаний "Аэрофлот" с 25 октября приостанавливает выполнение рейсов в Киев и Одессу.

Авиакомпания открывает новую линию Москва – Ставрополь. Кроме того, рассматривается также возможность начала полетов в Саратов. Также будет продолжено выполнение рейсов Москва – Воронеж, которые были начаты с июня.

Помимо этого будет увеличена частота рейсов в неделю из Москвы по следующим внутренним направлениям: Санкт-Петербург (со 107 до 112), Нижний Новгород (с 35 до 42), Сочи/Адлер (с 35 до 42), Ростов-на-Дону (с 21 до 42), Минеральные Воды (с 21 до 35), Архангельск (с 14 до 21), Мурманск (с 14 до 21) и Томск (с 7 до 14).

Значительно возрастет еженедельная частота рейсов в Минск (с 28 до 35). Среди европейских направлений такой же рост предусмотрен для Берлина и Праги. Лидерами по наращиванию интенсивности полетов являются также Мюнхен (с 21 до 28), Рига (с 21 до 28) и Варшава (с 14 до 21).

Всего в дальнем зарубежье "Аэрофлот" будет обслуживать 68 пунктов, в том числе 45 пунктов Европы, 13 – Азии, 5 – Америки, 5 – Ближнего и Среднего Востока и Африки.

Кроме того, в зимнем сезоне увеличится частота полетов в пункты юго-восточной Азии и Карибского бассейна – рейсы в Пхукет и Гавану будут выполняться ежедневно. Добавляется еще один, пятый, еженедельный рейс в Ханой. С 2 до 4 в неделю возрастает число еженедельных рейсов в Каир.

Одновременно в период зимней навигации традиционно прекращают­ся рейсы в Ираклион и Сплит, за которыми закрепился статус чисто летних курортов.

География полетов собственных рейсов "Аэрофлота" будет дополнена более чем 70 маршрутами дочерних авиакомпаний. С учетом бюджетного перевозчика, авиакомпании "Победа", количество неповторяющихся маршрутов группы "Аэрофлот" возрастет до 200.

Еще по 125 неповторяющимся маршрутам будут выполняться рейсы в рамках соглашений о совместном использовании кодов (код-шеринга) с авиакомпаниями-партнерами. Благодаря этому сотрудничеству в маршрутной сети "Аэрофлота" появятся еще 17 государств: Албания, Алжир, Босния и Герцеговина, Гана, Индонезия, Ирландия, Исландия, Камбоджа, Кения, Люксембург, Македония, Марокко, Мьянма, Португалия, Саудовская Ара­вия, Словения и Тунис.

В общей сложности, в том числе за счет партнерства с другими операторами, под кодом Аэрофлота SU намечено выполнение рейсов по 325 маршрутам в 68 стран мира, включая Россию.