"Аэрофлот" отправит пассажиров из Брюсселя в Москву через Амстердам

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" намерен отправить пассажиров из Брюсселя в Москву через аэропорты Дюссельдорфа и Амстердама. Рейс Москва – Брюссель сегодня уже сел в столице Нидерландов, сообщает ТАСС.

Обратный рейс отменен. Стоит отметить, что пассажиры, которые не захотят воспользоваться предложением "Аэрофлота", смогут обменять билеты или вернуть деньги.

Сегодня утром в бельгийской столице произошла серия терактов. Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя у стоек регистрации американской авиакомпании American Airlines. Еще два взрыва произошли в брюссельском метро. Общее число жертв возросло до 34 человек. Сейчас проводят эвакуацию на всех станциях метро.

"Исламское государство" (ИГ, запрещенная в России террористическая организация) уже взяла на себя ответственность за теракты в Брюсселе.

Бельгия ввела в Брюссель военный контингент, граница страны с Францией закрыта. Париж усилил полицейские патрули, присутствие правоохранителей увеличено и в ключевых местах в Великобритании.

Аэропорт Брюсселя не принимает и не отправляет рейсы. Пассажирам рекомендуют воспользоваться аэропортами Дюссельдорфа и Амстердама. Добираться до них придется самостоятельно.