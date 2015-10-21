Форма поиска по сайту

21 октября 2015, 20:53

Транспорт

"Аэрофлот" опроверг возможное участие в капитале "Трансаэро"

Фото: m24.ru/Александр Авилов

"Аэрофлот" опроверг информацию о возможном вхождении в капитал авиакомпании "Трансаэро".

"Сегодня на ленте информационного агентства ТАСС появилась информация о возможном вхождении "Аэрофлота" в капитал "Трансаэро" со ссылкой на председателя совета директоров ПАО "Аэрофлот" Кирилла Андросова. "Аэрофлот" сообщает, что эта информация не соответствует действительности", – говорится в сообщении пресс-службы "Аэрофлота".

Как уточняется, Андросов сообщил журналисту, что "Аэрофлот" готов рассмотреть предложения новых собственников "Трансаэро" о погашении задолженности. При этом комментариев о возможном вхождении в капитал "Трансаэро" дано не было.

"Аэрофлот подобную возможность не рассматривает", – подчеркнули в авиакомпании.

"Трансаэро" полностью прекратит полеты с 26 октября

Напомним, накануне СМИ сообщили о покупке контрольного пакета "Трансаэро" совладельцем S7 Airlines Владиславом Филевым.

Позднее глава Минтранса России Максим Соколов сообщил, что официальной информации о покупке контрольного пакета акций авиакомпании не поступало ни в его ведомство, ни в Росавиацию.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" находится на грани банкротства. Она задолжала около 20 миллиардов рублей аэропортам и топливозаправочным компаниям, а общий долг перевозчика перед банками составляет более 60 миллиардов рублей, в числе крупнейших кредиторов – Сбербанк.

Перевозчик прекратит перелеты по международным и внутренним направлениям после 15 декабря. Пассажирам, купившим билеты на более поздние даты, выплатят полную стоимость перелетов.

В начале сентября "Трансаэро" перешла под операционное управление авиакомпании "Аэрофлот". На данный момент перевезено более 1,7 миллиона клиентов, до 15 декабря осталось перевезти 240 тысяч пассажиров.

