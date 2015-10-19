"Трансаэро" отменила на понедельник 80 рейсов

"Трансаэро" отменила 80 рейсов на 19 октября

Авиакомпания "Трансаэро" отменила на 19 октября 80 рейсов, сообщает перевозчик на своей странице в Facebook.

В частности, отменены рейсы из Москвы в Пекин, Краснодар, Стамбул, Тель-Авив, Франкфурт-на-Майне, Берлин, Санкт-Петербург, Сочи и Хабаровск. Полный список можно увидеть тут.

Для проверки статуса своего рейса "Трансаэро" рекомендует пассажирам воспользоваться специальным сервисом.

Перевозкой пассажиров отмененных рейсов займется "Аэрофлот". Транзитных пассажиров отмененных рейсов доставят в пункт назначения со стыковкой в аэропорту Пулково или Шереметьево.

Напомним, авиакомпания "Трансаэро" оказалась в сложном финансовом положении, и 1 октября было принято решение о ее банкротстве.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Министр транспорта Максим Соколов сообщил, что ситуация с "Трансаэро" управляема и под контролем. По его словам, и Минтранс, и Росавиация, и сама компания "Трансаэро", которая сейчас находится в операционном управлении группы компаний "Аэрофлот Российские линии", делают все, чтобы пассажиры, имеющие на руках билеты с вылетом до 15 декабря 2015 года, были перевезены.

Тем, у кого билеты с датой вылета 15 декабря и позже, деньги будут возвращены через соответствующие агентства. А если агентства не смогут возместить, то через саму компанию "Трансаэро".