"Аэрофлот" отменил четыре рейса из-за забастовки сотрудников авиаотрасли Италии

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Авиакомпания "Аэрофлот" отменяет четыре рейса в Италию из-за забастовки сотрудников итальянской авиационной отрасли 20 марта 2015 года, сообщает перевозчик в своем микроблоге в Twitter.

Речь идет о рейсах SU2410/2411 и SU2612/2613 между Москвой и Миланом, а также SU2402/2403 и SU2406/2407 между Москвой и Римом. Пассажиры смогут отправиться в Италию 21 марта на других рейсах компании.

"В настоящее время проводим оповещение пассажиров через контакт-центр, прибывшим на регистрацию будут предоставлены услуги согласно стандартам авиакомпании", – сообщили в компании.

Отметим, что 20 марта с 10.00 до 18.00 в Италии запланировано проведение пяти общенациональных и двух региональных забастовок работников авиационного транспорта.

Ранее также стало известно, что авиакомпания Lufthansa отменила более 400 рейсов из-за забастовки пилотов. Отменены были рейсы, запланированные на 18 марта. Отменены пять рейсов из Германии в столицы, пять – из Москвы, три – в Санкт-Петербург и обратно, а также рейс в Нижний Новгород.

Бастующие протестуют против увеличения возрастной планки для досрочного выхода на пенсию до 61 года. Сейчас этот возраст равен 59 годам.