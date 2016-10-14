Рейс из Женевы в Москву вылетел без пассажиров

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Рейс "Аэрофлота" 2381 Женева – Москва вылетел в Россию без пассажиров, сообщает РИА Новости. Ранее самолет обыскивали из-за сообщения о заложенной на борту бомбе.

Пассажиров отправили в столицу в четверг, 14 октября, вечерним рейсом 2383 той же авиакомпании на самолете большей вместимости.

Сообщившего о взрывном устройстве гражданина Индии задержали. Он признался, что сообщение было шуткой.

Прокуратура Женевы возбудила уголовное дело в отношении мужчины.

В четверг, 14 октября самолет "Аэрофлота", который должен был вылететь из Женевы в Москву (рейс №2381 с вылетом в 12:35 по местному времени), задержали и обследовали на предмет наличия взрывного устройства.

В полицию Женевы позвонили и сообщили, что на борту воздушного судна заложена бомба. Было принято решение о проведении оперативно-следственных мероприятий.