Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 октября 2015, 09:55

Замены перевозчика на рейсах "Трансаэро" начнутся с 6 октября

m24.ru/Владимир Яроцкий

"Трасаэро" последний день выполняет свои рейсы в полном объеме. Отправку остальных пассажиров, билеты которых куплены до 15 декабря, перевозчик будет осуществлять совместно с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями. Клиенты "Трансаэро" могут узнавать новое время и место вылета на сайтах обоих перевозчиков, а также в их представительствах в социальных сетях за два дня до даты вылета.

"В настоящее время формируется суточный план по рейсам на 6 и 7 октября", – сообщили в пресс-службе "Трансаэро".

По словам представителей авиакомпании, чтобы вылеты пассажиров проходили без перебоев, "Аэрофлот" создал оперативный штаб, координирующий операционную деятельность "Трансаэро". Авиакомпания гарантировала выполнение обязательств перед пассажирами.

Где можно узнать о замене рейса:

Пассажиры могут посмотреть информацию на сайте "Трансаэро" или "Аэрофлота".После 00.00 часов 15 декабря рейсы "Трансаэро" выполняться не будут. Пассажиры смогут оформить возврат денег в полном объеме по месту приобретения авиабилетов. Подробная информация о правилах возврата размещена на сайтах "Трансаэро" и Аэрофлота

Кроме того, перевозчики рекомендуют посещать свои страницы в социальных сетях. "Трансаэро" представлена в Facebook, twitter и Вконтакте. Аналогичную информацию можно найти и на страницах "Аэрофлота": Facebook, twitter, "Мой Аэрофлот" Вконтакте.

Ссылки по теме


Отметим также, что все московские рейсы обанкротившейся авиакомпании с 25 октября будут вылетать из аэропорта "Внуково". По словам перевозчика, концентрация всех рейсов в одной воздушной гавани отвечает интересам пассажиров. Трансфер на рейсы будет осуществляться из терминала "А".

Напомним, 1 октября по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение о банкротстве "Трансаэро". В тот же день компания прекратила продажу билетов.

Крупнейшими кредиторами авиаперевозчика являются Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями.

Клиенты "Трансаэро" намерены вернуть деньги за купленные билеты

"Трансаэро" пытались выкупить. В начале сентября стало известно о возможном приобретении 75 процентов акций компании "Аэрофлотом" за символическую сумму в один рубль. Однако сроки консолидации пакета были сорваны, и авиперевозчик обанкротился.

Аэрофлот Трансаэро рейсы расписание

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика