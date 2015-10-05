Замены перевозчика на рейсах "Трансаэро" начнутся с 6 октября

m24.ru/Владимир Яроцкий

"Трасаэро" последний день выполняет свои рейсы в полном объеме. Отправку остальных пассажиров, билеты которых куплены до 15 декабря, перевозчик будет осуществлять совместно с "Аэрофлотом" и другими авиакомпаниями. Клиенты "Трансаэро" могут узнавать новое время и место вылета на сайтах обоих перевозчиков, а также в их представительствах в социальных сетях за два дня до даты вылета.

"В настоящее время формируется суточный план по рейсам на 6 и 7 октября", – сообщили в пресс-службе "Трансаэро".

По словам представителей авиакомпании, чтобы вылеты пассажиров проходили без перебоев, "Аэрофлот" создал оперативный штаб, координирующий операционную деятельность "Трансаэро". Авиакомпания гарантировала выполнение обязательств перед пассажирами.

Отметим также, что все московские рейсы обанкротившейся авиакомпании с 25 октября будут вылетать из аэропорта "Внуково". По словам перевозчика, концентрация всех рейсов в одной воздушной гавани отвечает интересам пассажиров. Трансфер на рейсы будет осуществляться из терминала "А".

Напомним, 1 октября по итогам совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева было принято решение о банкротстве "Трансаэро". В тот же день компания прекратила продажу билетов.

Крупнейшими кредиторами авиаперевозчика являются Сбербанк, Внешэкономбанк и ВТБ. Общий долг "Трансаэро" перед банками сейчас составляет более 60 миллиардов рублей.

Также компания имеет обязательства в 20 миллиардов перед аэропортами и топливозаправочными компаниями.

Клиенты "Трансаэро" намерены вернуть деньги за купленные билеты

"Трансаэро" пытались выкупить. В начале сентября стало известно о возможном приобретении 75 процентов акций компании "Аэрофлотом" за символическую сумму в один рубль. Однако сроки консолидации пакета были сорваны, и авиперевозчик обанкротился.