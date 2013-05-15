Спектакль "Щелкунчик" в 3D поставили на сцене РАМТа

"Афиша": в РАМТе покажут балет "Щелкунчик" в 3D

На сцене РАМТа 17 и 18 мая состоится показ 3D версии спектакля "Щелкунчик" по произведению Гофмана. Над этим проектом актеры под руководством народного артиста России Михаила Лавровского работали в течение года.

Добавим, что в свое время Лавровский ставил спектакли и преподавал в Риме, Берлине, Токио.

Видео "Щелкунчика", которое зрители увидят на пяти мультимедийных экранах, снимали на "Мосфильме". Сказочных персонажей Гофмана "оживили" талантливые художники-аниматоры.

Билеты в продаже от 1400 рублей.

