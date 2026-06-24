Пользователи Сети раскритиковали заявления Бони о контроле численности населения Земли

Блогер и телеведущая Виктория Боня записала очередное резонансное видео, в котором поделилась мыслями по поводу химтрейлов – следов в небе от самолетов. По ее мнению, так над людьми распыляют ядовитые вещества и сокращают население на Земле. О том, как на это отреагировали в Сети, – в материале Москвы 24.
"Я призываю вас к осознанности"
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya
Телеведущая и блогер Виктория Боня опубликовала в своих соцсетях два видео. В них она высказалась насчет химтрейлов – следов, которые самолеты оставляют в небе. Звезда заявила, что воздушные судна распыляют яд, химические вещества и тяжелые металлы, которые травят людей ради сокращения популяции. Однако Виктория призвала не паниковать, ведь она знает, как с этим бороться.
Помимо этого, Виктория отметила важность регулярного детокса от паразитов и предостерегла от лишнего стресса. Именно он, по ее словам, ускоряет все ненужные и пагубные процессы в организме.
Боня также посоветовала отказаться от еды и напитков в пластиковой посуде и даже бумажных стаканах плюс порекомендовала выключать роутеры на ночь и переводить телефон в авиарежим.
Блогер пошла на такой шаг, потому что "решила взять на себя ответственность и начать говорить о важном". Она добавила, что "пришла в этот мир не для того, чтобы жрать" и оставлять отходы жизнедеятельности.
"Я знаю, что огромному количеству людей проще не верить, проще закрыть глаза, отвернуться, убежать, спрятаться и сказать: "Я не верю. Не хочу в это верить. Я не хочу это видеть, не хочу это слышать, не хочу об этом говорить". Но именно такое поведение, к сожалению, на протяжении десятилетий позволяло таким ничтожным людям, как Билл Гейтс, воплощать свои планы в реальность", – отметила Виктория.
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya
Блогер также уверена, что массовая травля населения якобы происходит с 1960-х годов, а проект позиционируется как защита Земли от глобального потепления. Кроме того, инфлюенсер призвала бойкотировать "огромные корпорации", которые производят в том числе брендовые сумочки и одежду. По ее мнению, эти компании принадлежат "семьям, которые нас убивают и травят".
Боня заявила, что "не потратит больше ни копейки ни на одну брендовую сумочку".
В комментариях многие поддержали Вику, однако нашлись и те, кто скептически отнесся к ее речам.
"А как остановить эту систему? Многие понимают, что происходит", "ждем рекламу антипаразитарного курса в следующей серии?", "подменять разговор страшилками про "Гейтс играет в Бога" и "химтрейлы" – это не смелость, а распространение паники", "все смешалось: кони, люди", – написали фолловеры.
Обращение к президенту
Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/victoriabonya
Виктория не впервые провоцирует активные обсуждения в Сети своими заявлениями. В середине апреля блогер опубликовала в соцсетях обращение к президенту РФ, в котором призвала обратить внимание на наводнение в Дагестане, приговор блогеру Артему Чекалину, изъятие домашнего скота у фермеров в Сибири, блокировку социальных сетей и другие темы.
Ролик вызвал общественный резонанс, собрал миллионы просмотров, на него также отреагировали в Кремле. В свою очередь, Боня подверглась жесткой публичной критике со стороны депутата Госдумы Виталия Милонова. В ее адрес также прозвучали оскорбления из уст телеведущего Владимира Соловьева.
Виктория не стала отмалчиваться и ответила в своих соцсетях, что готовит иск против обоих. Впоследствии блогер и телеведущий смогли урегулировать разногласия в эфире программы "Соловьев Live" в формате дебатов. Соловьев принес извинения Боне.