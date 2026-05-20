20 мая, 19:23

Общество
Онколог Черемушкин назвал обманом недорогие SPF-купальники

Эффективная защита? Есть ли смысл покупать SPF-купальник

Спрос на SPF-купальники в России вырос вдвое, сообщили СМИ. Уберегут ли они от солнца и как правильно защищать кожу летом, расскажет Москва 24.

Спрос рождает предложение?

Фото: 123RF.com/panophotograph

Россиянки массово скупают SPF-купальники: еще в марте заказы на такие модели увеличились на 115% по сравнению с 2025 годом, сообщил телеграм-канал "SHOT Проверка". По данным СМИ, в топе – купальники и гидрокостюмы с UPF-защитой. Средняя цена на такие товары составляет около 3,5 тысячи рублей против 2 тысяч у обычных. Также активно заказывают туники, лонгсливы и детскую одежду.

Доцент кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Олег Рубан пояснил журналистам, что маркировка UPF является аналогом SPF в кремах. Она обозначает, какую долю ультрафиолета пропускает ткань. В частности, UPF 50 блокирует до 98% излучения сразу в двух спектрах.

Также эксперт пояснил, что лучшую защиту дают синтетические ткани – полиэстер и нейлон. Кроме того, плотный хлопок в сухом виде тоже способен обеспечивать уровень UPF 30+.

Однако врач-онколог Евгений Черемушкин рассказал Москве 24, что SPF-одежда сложна в производстве и очень затратна и потому ее стоимость значительно отличается от обычной.

Менее дорогую продают с такой же маркировкой, но с большой долей вероятности это обман. Обычно такую одежду, причем не только купальники, носят профессиональные спортсмены, которые всегда на солнце, так как она продумана с точки зрения отведения тепла и влаги.
Евгений Черемушкин
врач-онколог

"Если финансы позволяют, на море лучше надеть рубашку с длинными рукавами из SPF-ткани, которая вентилируется и создает комфортные условия (человек не чувствует себя как в бане)", – добавил специалист.

По его словам, в целом лучше загорать в утренние часы – до 10–11 – и после 15. В это время воздух насыщается фитонцидами и нет жары, от которой болит голова. Если рядом море, стоит загорать в тени, потому что даже под зонтиком есть отраженный свет от различных предметов, заключил Черемушкин.

"Очередной маркетинговый ход"

Фото: 123RF.com/calliam

SPF-купальник не защищает кисти, нос, уши, щеки, губы и глаза, поэтому без специального крема все равно обойтись нельзя. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог Татьяна Егорова.

По ее словам, в первую очередь необходимо оградить от лучей лицо, шею и зону декольте.

Что касается интимных мест, обычные купальники и так защищают от солнца – плотная ткань сама по себе не пропускает лучи. Поэтому SPF-купальник – очередной маркетинговый ход.
Татьяна Егорова
врач-дерматолог, косметолог, трихолог, дерматовенеролог

В целом, по словам эксперта, летом нужно наносить крем SPF 50+. Частота его применения зависит в том числе от того, в какой полосе человек находится и какой у него фототип кожи по шкале Фитцпатрика: всего их шесть, от самого светлого до самого темного.

"Например, обладателям первого-второго фототипа нужен SPF 50+, и на открытом солнце надо наносить крем каждые полчаса. Третьему-четвертому достаточно делать это каждые 2 часа. А обладателям пятого и шестого типов может подойти средство с меньшей степенью защиты – например, 15–30. Им наносить крем тоже нужно каждые 2 часа", – подчеркнула врач.

При этом, например, в Таиланде, где угол падения солнечных лучей приближается к 90 градусам, применять крем даже при втором-третьем типе кожи необходимо примерно каждый час, уточнила Егорова.

Кроме того, те, кто испытывал на коже лазер (например, во время лазерной эпиляции или фотоомоложения), будут сгорать значительно быстрее.

"У них очень сильная фотосенсибилизация (чувствительность к ультрафиолету. – Прим. ред). Тогда нужно наносить солнцезащитный крем как в случае с первым фототипом и вообще стараться не находиться на открытом солнце, прятаться в тени, иначе могут быть ожоги и пигментация", – добавила дерматолог.

Если после процедуры прошло, например, три месяца – воздействие будет не таким губительным. Но когда человек регулярно делает подобные процедуры (например, лазерную эпиляцию верхней губы ежемесячно), солнце начнет влиять очень сильно, резюмировала Егорова.

Зудакова Татьяна

