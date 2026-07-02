Галина Беляева заявила об унижениях со стороны руководства Театра имени Маяковского

Заслуженная артистка России Галина Беляева почти год прогуливала работу, за что ее лишили части зарплаты, сообщили СМИ со ссылкой на руководство театра имени Маяковского. В свою очередь, актриса рассказала свою версию: ей почти перестали давать роли, но заставляют присутствовать на всех репетициях. Подробности – в материале Москвы 24.

Лишилась 135 тысяч

Фото: Актриса Галина Беляева и Егор Перегудов, художественный руководитель театра имени Владимира Маяковского. Legion-media.com/Persona Stars/053

В театральной среде разгорелся очередной скандал. Актриса, заслуженная артистка России Галина Беляева почти год прогуливала работу, сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на театр имени Маяковского. Беляева якобы оформляла больничные, из-за которых не появлялась на репетициях, вследствие чего получила выговор. При этом из-за пропусков ей не выплатили 135 тысяч зарплатных денег.

В свою очередь, супруг актрисы пояснил журналистам, что она действительно заболела и долгое время не могла посещать репетиции по состоянию здоровья.

В итоге Беляева подала иск с требованием вернуть недополученную зарплату и 50 тысяч рублей за моральный ущерб, однако дело проиграла. По версии худрука театра Егора Перегудова, актрисе предлагали роли в различных постановках, но впоследствии ее стали убирать из спектаклей из-за постоянных пропусков.

По данным Mash, между руководством театра и Беляевой давно пробежала черная кошка. В частности, осенью 2025-го из репертуара убрали спектакль "Семейный альбом", решение объяснялось его низкой художественной ценностью. Актриса же посчитала, что постановку, в которой она играла одну из главных ролей, убрали необоснованно.

"Меня вписывают в массовку и на второй состав"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

65-летняя Галина Беляева, которая отдала служению в Театре имени Маяковского более 40 лет, заявила в беседе с изданием "СтарХит", что отношения с новым руководством не задались с самого начала (нынешний худрук Егор Перегудов вступил в должность в мае 2022-го).





Галина Беляева актриса, заслуженная артистка РФ Я очень люблю молодое поколение. У меня самой четверо детей, семь внуков. Но то, что происходит сейчас в театре, беспредел. <...> У нас сейчас процветает ложь и хамство. Худрук не отвечает ни на один вопрос, который ему задаешь. Только говорит: "Я худрук, я решаю". С репертуара сняли все мои спектакли, не только "Семейный альбом". Без объяснений. А сейчас меня просто вписывают в массовку и на второй состав, на второстепенные эпизоды.

Беляева также отвергла обвинения в прогулах. По ее словам, ей почти не дают ролей, однако требуют ее присутствия на всех репетициях и прогонах.

"У меня в договоре написано "Ведущий мастер сцены", соответственно, меня должны обеспечивать такой работой. Но меня сняли, стали вписывать в массовку – просто посидеть на лавочке в хоре. Они уже репетируют, а меня худрук заставляет приходить вторым составом и смотреть, как по сцене ходит другая актриса. Причем играть там совершенно нечего. Это как выйти и сказать: "Кушать подано!". Вот и все. То есть он пытается меня просто унизить", – считает актриса.

Кроме того, Беляева обратила внимание, что материалы о якобы ненадлежащем исполнении ею трудовых обязанностей появляются в Сети, а "честные интервью", которые она давала для телевидения, не вышли.

Актриса подчеркнула, что не сможет работать с руководством, которое "не уважает", поэтому решила пока дождаться отпуска, чтобы понять, как действовать дальше.

Руководство театра пока не комментировало скандал.