Елочные игрушки: с XVI века до наших дней

Приближается Новый год, один из самых красивых и волшебных праздников. Ожидание чуда, полночь, свечи, шампанское, сверкающий снег, бенгальские огни, мишура и, конечно, самое главное – нарядная елка. Что символизирует новогодняя ель и почему мы украшаем ее стеклянными игрушками?

История

В христианстве считается, что ель символизирует ветви финиковой пальмы, которые держал народ, приветствуя Вход Господень в Иерусалим, – победу жизни над смертью. Между тем основатель протестантства Мартин Лютер призывал считать рождественскую ель символом Древа жизни в Эдемском саду. В любом случае, традиция поклонения Дереву как символу мироздания существовала испокон веков, а виды деревьев варьировались в зависимости от географических условий.

Изначально праздничные деревья украшали фруктами, орехами, сладостями и бумажными цветами. По одной версии, первыми елочными игрушками были стеклянные шары, которые начали делать в XVI веке в Саксонии. Другая версия гласит, что первенство принадлежит Тюрингии середины XIX века и связано с неурожаем яблок, которые в то время вешали на елки. На помощь пришли стеклодувы, которые сделали стеклянные аналоги яблок.

На Руси украшения для елки делались из самых простых материалов – лоскутков, лен, соломы, а позже из фольги и бумаги. Этим занимались специальные картонажные мастерские. Первое в России специализированное стеклянное елочное производство появилось в начале XIX века в имении князя Меньшикова под Клином. И сейчас одно из самых крупных предприятий по изготовлению елочных украшений – ОАО "Елочка" находится в городе Высоковске недалеко от Клина.

Традиция украшения ели на Рождество прервалась в 1916 году в связи с Первой мировой войной. Священный синод осудил этот "немецкий обычай". Нарядные елки вернулись в русские дома перед Новым, 1936-м, годом благодаря специальному указу ВЛКСМ, однако теперь они позиционировались не как рождественские, а как новогодние. В то время как в Европе главным праздником все-таки является Рождество, в России установился Новый год...

Советская игрушка

Елочные украшения каждого этапа истории значительно отличаются друг от друга и могут многое рассказать об их современниках. Советские игрушки – тончайшего стекла огурцы, клубники, совы, Деды Морозы, медсестры, картонные Снегурочки и разноцветные шары, "припорошенные" снегом и набитые серебряным дождем – напоминают детство каждому совершеннолетнему россиянину. Именно они впитали в себя все волшебство времени, когда человек еще верит в нахождение волшебной палочки под подушкой и святого Николая с мешком подарков, пролезающего в квартиры через форточку. И дело тут не только в ассоциациях, но и в реальной художественной ценности этих вещей.

...Если в 1936 году в дома советских граждан вернулись праздничные ели, то уже в середине 40-х артели Ленинграда выпускали украшения для них на темы Красной Армии (милиционеры, танкисты, пехотинцы, связисты и пр.), физкультуры, детей, улицы (дома, трамваи, троллейбусы), этнографии, быта и колхоза.

Во время Великой Отечественной войны производство елочных игрушек продолжалось. В то время их делали, в основном, из штампованной и раскрашенной жести: корзиночки с цветами и фруктами, птички или бабочки из тонкой проволоки. На елках можно было увидеть ордена, медали, погоны, фигурки из бинтов.

В 50-х годах ХХ века становятся популярны игрушки в виде предметов обихода: чайники. самовары, будильники, кувшины. А в следующем десятилетии эта промышленность, как и вся страна, устремляется "в космос". Массово производятся стеклянные космонавты, спутники, ракеты. Популярна также фруктово-овощная тематика: огурцы, баклажаны, лимоны, клубнички, инжир и прочее.

В 70-80-х на пике популярности оказались шары, спирали и острые верхушки, постепенно вытеснившие красные пятиконечные звезды, которыми было принято украшать вершины елок с середины 30-х годов. Кстати, до красных звезд на верхушках елок красовались в основном восьмиконечные "Вифлеемские" звезды.

Современная игрушка

В наше время в Москве можно достать все что угодно. Магазины и ярмарки предлагают елочные украшения на любой вкус и на любые ценовые категории.

Здесь есть и уникальные дизайнерские украшение, и заводские, и дешевые китайские – из стекла, пластика, тканей, дерева, картона, ваты, соломы, шишек и многих других материалов. При желании можно заказать игрушку по собственному эскизу. Каждый год в модной столице мира – Париже проводятся "показы" елочных украшений, в том числе дизайнерских.

Авторские стеклянные украшения всегда были дорогим удовольствием. Однако не стоит забывать, что мастерить елочные украшения можно самостоятельно! Для этого понадобятся всего лишь цветная бумага, ножницы и клей, можно набрать в лесу шишек или купить самые дешевые пластиковые шарики и расписать их самостоятельно – у детей такое занятие вызовет массу радости. Отметим, что пластиковые елочные игрушки, несмотря на свою дешевизну и непритязательность, более практичны и безопасны для малышей.

Напомним, что увидеть новогодний елочный антураж XIX-ХХ веков до марта можно в Музее русской усадебной культуры. Здесь проходит ретроспективная выставка "Новый год в Москве", которая включает старинные подарки и игрушки, которыми украшали московские квартиры, открытки, маскарадные костюмы, книги, фотографии, кукол, картины и предметы быта столичных жителей. Самые маленькие посетители выставки могут отправить письмо Деду Морозу.



