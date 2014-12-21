В столице стартовали праздничные уличные гулянья

На Манежной площади стартовали новогодние уличные гулянья

На Манежной площади стартовали новогодние уличные гулянья. Открыл их масштабный флешмоб Дедов Морозов. Под руководством известного танцора и хореографа Евгения Папунаишвили участники разучили несколько движений, сообщает телеканал "Москва 24".

"Хотелось создать такое праздничное настроение, чтобы люди отвлеклись от каких-то проблем и просто вот потанцевали. Мне кажется, когда человек танцует, он становится немножечко счастливее. И то, что сегодня было так много людей и все улыбались, - вот это главное", - рассказал Евгений Папунаишвили.

Танцоров в костюмах Дедов Морозов можно будет также увидеть с 22 по 31 декабря. В центре города, на бульварах, в скверах, аэропортах и на вокзалах запланировано порядка 150 выступлений.

Также в рамках масштабной праздничной программы 22 декабря на Кузнецком мосту откроется выставка "Городские метаморфозы. Москва согревающая". В экспозиции - работы финалистов конкурса городской скульптуры и объектов паблик-арта, посвященные Москве.

Специальный гость выставки – номинант "Премии Кандинского", художница Анна Желудь. Она готовит перформанс "Сплю и вижу".

На улицах Москвы установили новогодние елки

Театральные представления можно увидеть на четырех столичных бульварах с 27 декабря по 7 января. На бульварах появятся интерактивные инсталляции. Так, на Рождественском бульваре можно оказаться "в кадре" фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" На Чистопрудном бульваре откроют Дом Деда Мороза. На Цветном бульваре разобьют шатер "Новогодних развлечений". Посетителей Сретенского бульвара порадуют программой "Как в театре".

"С 3 по 8 января уличные театры объединятся в "Городскую мистерию" - большое городское шествие по центральным бульварам столицы. Актеры приезжают на бульвар на волшебном "Облакомобиле" и разыгрывают спектакль по мотивам сказки "Оле Лукойе", а каждый прохожий может стать участником этого представления", - сообщили организаторы.

Всего в течение новогодних каникул в рамках фестиваля "Лучший город Зимы" организуют около 1500 праздничных мероприятий.

"С 25 декабря по 11 января будет запущен мобильный гид по новогодним праздникам. Москвичи смогут увидеть мероприятия, которые проходят поблизости или узнать о самых интересных площадках", - добавили организаторы.

Вход на мероприятия свободный.