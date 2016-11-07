Новый год в духе Гарри Поттера отметят в Таганском парке

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Новый год в духе книг о Гарри Поттере отметят в Таганском парке, сообщает портал Parkseason.ru. Вход на праздник будет бесплатным.

В ночь с 31 декабря на 1 января здесь пройдет "праздник волшебников". Директор парка Александра Медведева обещает: в новогоднюю ночь здесь будут звучать знакомые всем поклонникам Поттерианы заклинания, а палочки будут рисовать в воздухе таинственные знаки.

Для гостей готовят и другие особенные развлечения. Например, на парковом катке пройдет большая битва на метлах.

Тем, кто собирается посетить необычный Новый год, но не может дождаться конца декабря, предлагаем скоротать время за увлекательным опредлением своего патронуса – волшебного существа, которое, согласно книгам Джоан Роулинг, защищает каждого волшебника. На сайте поклонников Гарри Поттера Pottermore появился тест, с помощью которого каждый может выяснить, как выглядит его персональный защитник.