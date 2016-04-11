На медиа-фасадах Нового Арбата покажут видео про космос

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

Видео об освоении космоса покажут на Новом Арбате в честь Дня космонавтики, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы. Также будет включена оригинальная подсветка жилых зданий.

На медиа-фасады Нового Арбата будут транслировать видео, отражающее все вехи советской и российской космической программы. Трехминутный ролик начнется с обратного отсчета запуска космического корабля "Восток-1" и завершится видом Земли с орбиты, опутанной космическими трассами спутников.

В тон изображениям на 30 тысячах экранов будет изменяться и подсветка жилых зданий Нового Арбата напротив. Система управления освещением объединяет более 600 светодиодных линеек длиной 10 метров каждая на фасадах домов-книжек и динамическую подсветку жилых домов.

Медиа-фасады включатся вечером 11 апреля в 19:37 и 12 апреля в 19:39 вместе с уличным освещением. Трансляция прекратится в эти дни в полночь.

Подсветку домов на Новом Арбате регулярно меняют – в честь праздников или для того, чтобы акцентировать внимание на общественно важном явлении. Например, к 14 февраля на фасадах домов-книжек появились сердца, а 2 апреля Новый Арбат присоединился ко всемирной акции "Зажги синим", призванной поддержать людей с аутизмом. Тогда фасады 12 домов на улице подсветили синим цветом.