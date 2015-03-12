Выпуск бумажной версии "Новой газеты" приостановят в мае

Фото: M24.ru

Выпуск бумажной версии "Новой газеты" приостановят после майских праздников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Муратова.

"Мы сделаем спецпроект на День Победы, после чего приостановим выпуск газеты", – заявил он.

Как отмечает главред "Новой газеты", издание не обанкротилось и у него "отличные показатели как аудиторные, так и финансовые, также нет проблем с контентом".

На вопрос о том, не связано ли решение приостановить выпуск газеты с экономическим кризисом, Муратов ответил, что "экономические вопросы в нашей стране связаны с политическими".

Кроме того, Дмитрий Муратов затруднился сказать, продолжит ли работу сайт "Новой газеты", подчеркнув, что для сайта контент необходимо добывать так же, как и для бумажной версии издания.

В свою очередь пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила, что выходить перестанет только бумажная версия издания. Это связано с тем, что газета уже больше года не получает денег от акционера. При этом интернет-версия "Новой" сохранится.

"Мы сейчас рассматриваем варианты продажи части пакета акций. Ведем переговоры. Наш инвестор в этом участвует", – цитирует Прусенкову МИА "Россия сегодня".