Выпуск бумажной версии "Новой газеты" приостановят в мае

Выпуск бумажной версии "Новой газеты" приостановят после майских праздников, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главного редактора издания Дмитрия Муратова.
"Мы сделаем спецпроект на День Победы, после чего приостановим выпуск газеты", – заявил он.
Как отмечает главред "Новой газеты", издание не обанкротилось и у него "отличные показатели как аудиторные, так и финансовые, также нет проблем с контентом".
На вопрос о том, не связано ли решение приостановить выпуск газеты с экономическим кризисом, Муратов ответил, что "экономические вопросы в нашей стране связаны с политическими".
Кроме того, Дмитрий Муратов затруднился сказать, продолжит ли работу сайт "Новой газеты", подчеркнув, что для сайта контент необходимо добывать так же, как и для бумажной версии издания.
В свою очередь пресс-секретарь "Новой газеты" Надежда Прусенкова сообщила, что выходить перестанет только бумажная версия издания. Это связано с тем, что газета уже больше года не получает денег от акционера. При этом интернет-версия "Новой" сохранится.
"Мы сейчас рассматриваем варианты продажи части пакета акций. Ведем переговоры. Наш инвестор в этом участвует", – цитирует Прусенкову МИА "Россия сегодня".
