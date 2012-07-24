Дубликаты столичных улиц в новой Москве переименовывать не будут

ИТАР-ТАСС

На присоединенных к Москве новых территориях названия улиц, совпадающих со столичными, останутся прежними, по крайней мере, на некоторое время. Однако это может стать причиной серьезной путаницы.

Как сообщил председатель комитета общественных связей Александр Чистяков, нужно время, чтобы решить этот вопрос. "Сейчас принято решение, что эти улицы остаются с теми же адресами, но адрес будет писаться, например, следующим образом: "город Москва, Троицк и определенная улица", - заявил Чистяков.

В будущем вопрос о переименовании улиц будет рассматриваться с учетом мнения местных жителей. "Спешки в этом вопросе мы допускать не будем", - цитирует Чистякова РИА Новости.

Напомним, с 1 июля в состав Москвы вошло 21 муниципальное образование Подмосковья, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений.