22 сентября 2013, 16:36

Город

В Новой Москве разгерметизировалась емкость с клеем, вытекло до 6 тонн

В Крекшино на территории Новой Москвы 6 тонн клея вылились на улицу

Разлив клея произошел в деревне Крекшино в Новой Москве. Из разгерметизировавшейся автоцистерны вытекло до шести тонн химического состава - винил-акриловой дисперсии на водной основе, аналога клея ПВА.

Инцидент произошел 20 сентября, однако спасателям об этом сообщили только спустя два дня. Из-за дождей разлившаяся жидкость протекла в сторону частного сектора, сообщает МЧС России.

Опасности для людей и животных химический состав не представляет, вода в дома не попала, говорится в сообщении.

Пострадавших нет, количество подтопленных приусадебных участков уточняется.

