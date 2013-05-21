Территориальная схема Новомосковского округа столицы появится в июне

"Интервью": Владимир Жидкин о развитии новых территорий Москвы

В июне власти столицы планируют доработать первую территориальную схему Новомосковского округа и вынести ее на обсуждение и согласование. Об этом сообщил в интервью телеканалу "Москва 24" глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, сегодня в департаменте уже разработаны общие подходы к развитию новой территории. В высокой степени готовности находится и разработка территориальных схем Новомосковского и Троицкого округов.

"На сегодняшний день, по сути, общие подходы, принципы к развитию новой территории выработаны, и они найдут свое отражение при согласовании территориальной схемы", - рассказал Владимир Жидкин.

Он добавил, что эти проекты окажут непосредственное влияние на градостроительную политику города: "Безусловно, изменения будут вноситься. Вноситься не только в общую схему развития: в транспортную схему, в инженерную схему, - но в том числе и в крупные проекты, которые ранее были разработаны и утверждены".

При этом, по его мнению, в ближайшие годы новоприсоединенные территории Москвы будут развиваться опережающими темпами.