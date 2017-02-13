Торгово-развлекательный центр появится в составе ТПУ "Саларьево"

Фото: stroi.mos.ru
Строительство торгового центра на базе ТПУ "Саларьево" началось, сообщает Стройкомплекс Москвы.
На данный момент ведется устройство фундамента. Центр планируется открыть в начале 2019 года.
В ТРЦ "Саларис" появятся гипермаркет, кинотеатр, магазин электроники и бытовой техники, мебельный гипермаркет, развлекательно-досуговый центр для всей семьи, магазины одежды и обуви, рестораны с видами на местности и кафе. Паркинг рассчитан 5,5 тысячи машин.
Прогнозируемое количество посетителей – 70 тысяч человек в день.
Проект ТРЦ разработало голливудское архитектурное бюро, известное подобными масштабными работами в крупнейших столицах мира.
В трехэтажном комплексе разместятся торгово-развлекательный центр, автобусная станция и подземный переход с выходами на перроны. На подземной стоянке также организуют 3400 машино-мест, предусмотрено еще 1600 парковочных мест на открытой автостоянке.
Помимо этого, около транспортного узла планируется построить крупной жилой комплекс. Его площадь составит 432 тысячи квадратных метров, для него создадут всю необходимую инфраструктуру.
Всего там хотят построить 6,8 миллиона квадратных метров недвижимости и 63 километра местных и магистральных дорог. Там также уберут полигон бытовых отходов площадью 59 гектаров, на его месте появится парк.