Торгово-развлекательный центр появится в составе ТПУ "Саларьево"

Строительство торгового центра на базе ТПУ "Саларьево" началось, сообщает Стройкомплекс Москвы.

На данный момент ведется устройство фундамента. Центр планируется открыть в начале 2019 года.

В ТРЦ "Саларис" появятся гипермаркет, кинотеатр, магазин электроники и бытовой техники, мебельный гипермаркет, развлекательно-досуговый центр для всей семьи, магазины одежды и обуви, рестораны с видами на местности и кафе. Паркинг рассчитан 5,5 тысячи машин.

Прогнозируемое количество посетителей – 70 тысяч человек в день.

Проект ТРЦ разработало голливудское архитектурное бюро, известное подобными масштабными работами в крупнейших столицах мира.