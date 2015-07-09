Все адреса в ТиНАО заменят на московские в 2017 году

Фото: ТАСС/Алексей Филиппов

Адреса на присоединенных территориях планируют полностью заменить на столичные уже в 2017 году. Всего специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации заменят 130 тысяч адресов, сообщил генеральный директор ГБУ МосгорБТИ Денис Суслов.

"Смена адресов должна завершиться уже к 2017 году, но может быть продлена еще на год. Всего на новых территориях насчитывается более 130 тысяч объектов, которые вносятся в базы по московским адресным стандартам", - приводит слова Суслова Агентство "Москва".

Он также добавил, что по вопросу актуализации адресов можно обращаться с заявлениями. Ранее специалисты уже провели массовую смену адресов социально значимых объектов. Всего их было порядка одной тысячи.

В том месте, где указывается субъект, наименование "Московская область" заменяется на "город Москва". "Эта масштабная работа была проведена достаточно оперативно и так, что "новомосковские москвичи" ее почти не заметили", - резюмировал Денис Суслов.

Прочитать подробнее о том, как заменяют адреса, можно здесь.

Отметим, что в самой Москве тоже иногда довольно часто меняются названия улиц. Например, около театра на Таганке может появиться улица Владимира Высоцкого. Согласно закону "О наименовании территориальных единиц, улиц и станций метрополитена города Москвы", менять названия важных городских объектов можно в исключительных случаях – для восстановления исторически сложившихся наименований или для устранения дублирования.

Кроме того, улицы мегаполиса могут переименовать по рекомендациям президента России или мэра города "в случае присвоения имен, фамилий известных жителей города Москвы, граждан Российской Федерации и иностранных граждан".

Стоит отметить, что при мэрии работает специальная комиссия по наименованию и переименованию территориальных единиц. Сама комиссияимеет рекомендательный характер и может только давать советы. Окончательное решение о переименовании объектов всегда остается за мэром.

Как отметил ранее глава комиссии по переименованиям Леонид Печатников, переименование уже названной улицы – единственный приемлемый вариант, когда речь идет о том, чтобы посвятить ее известному человеку.

"Можно, конечно, назвать и новую улицу именем Высоцкого, – считает заммэра. – Но дело в том, что так называемые Проектируемые проезды (улицы без названий) находятся либо на окраине в промзонах, либо в Новой Москве. Было бы логичнее все-таки назвать в честь Владимира Семеновича улицу вблизи театра на Таганке, где он служил".