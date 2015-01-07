В поселении Первомайское ликвидировали пожар в складском помещении

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В поселении Первомайское ликвидировали пожар в трехэтажном складском помещении. Площадь возгорания составила 700 кв. м, сообщает пресс-служба столичного главка МЧС.

Ранее пожар охватил здание, расположенное по адресу: ул. Рабочая, д. 79, стр. 1. Сообщение о возгорании поступило в МЧС в 20.20.

В 20.59 был объявлен ранг пожара №2. Сведений о пострадавших не поступало. В тушении пожара участвовали 104 человека.

В 22.44 огонь был локализован, а затем окончательно потушен.