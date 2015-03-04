Власти не будут пересматривать концепцию развития Новой Москвы

Фото: M24.ru/Александр Авилов

Экономическая ситуация не повлияет на общую концепцию развития Новой Москвы. Об этом заявил заммэра по вопросам градостроительной политики Марат Хуснуллин в интервью "Газете.ru".

По словам Хуснуллина, за прошедшие два года в Троицком и Новомосковском округах построили 4,5 миллиона квадратных метров недвижимости, создано 70 тысяч рабочих мест. В ближайшие годы строительство социальных и инфраструктурных объектов в Новой Москве продолжится.

"Там будут офисные и деловые центры. В Коммунарке, к примеру, мы проектируем и строим сети и дороги, делаем всю инфраструктуру для инвесторов, которые придут под образовательный кластер МИСиС. Территория будет востребованной. У нас будет 10-полосная Калужка без единого светофора: выехал – и через пять минут у метро "Аннино", – отметил Марат Хуснуллин.

"Москва в цифрах": Московский трамвай

Напомним, в Новой Москве запланировано и продление двух действующих веток метро – Сокольнической, Калининско-Солнцевской и строительство новой хордовой линии в Коммунарку.

Так, в ближайшее время на "красной" ветке будут открыты станции "Румянцево" и "Саларьево". Ожидается, что "Румянцево" станет основным пересадочным узлом для жителей поселений Сосенское, Внуково, Московский, а "Саларьево" – конечной станцией Сокольнической линии.

С западного направления метро в Новую Москву проложат через районы Солнцево и Ново-Переделкино. Эта ветка станет продолжением Калининско-Солнцевской линии. На ней расположатся 12 станций, конечной из которых станет "Рассказовка".

Кроме того, у всех железнодорожных платформ в Новой Москве появятся транспортно-пересадочные узлы. Так, ТПУ откроют около станций "Саларьево", "Румянцево" и в поселке Коммунарка.

Помимо этого, к 2018 году в Новой Москве построят и реконструируют 137 километров дорог. Так, построят дорогу от города Московский до аэропорта Остафьево. Строительные работы начнутся уже в этом году, а завершатся в 2017-м. Длина новой трассы составит 8,5 километров. В 2018 году планируется достроить и трассу МКАД – поселок Коммунарка – аэропорт Остафьево. Ее строительство начнется в конце второго квартала следующего года.