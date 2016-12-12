Боб Дилан получит Нобелевскую премию в апреле 2017 года

Фото: ТАСС/Gareth Fuller
Боб Дилан может получить Нобелевскую премию весной 2017 года, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в компании Live Nation, занимающейся организацией его концертов. Боб Дилан приедет в Швецию в первую неделю апреля и выступит в Стокгольме и Лунде.
Выступление в шведской столице пройдет в концертном зале Waterfront 1 и 2 апреля, 9 апреля Боб Дилан выступит на арене Skåne arena в Лунде.
Дилан был назван лауреатом Нобелевской премии 13 октября "за создание поэтических образов в великой американской песенной традиции". Он стал первым музыкантом, удостоенным премии за всю ее историю.
Позже стало известно, что музыкант не приедет на церемонию награждения. В своем письме Шведской академии он написал, что хотел бы принять награду лично, но другие обязательства делают это, к сожалению, невозможным. Дилан также отметил, что польщен тем, что удостоился Нобелевской премии.
Церемония вручения премии прошла 10 декабря. На церемонии в честь Дилана прозвучали аплодисменты, а американская певица и поэтесса Патти Смит исполнила его песню A Hard Rain's a-Gonna Fall (1962–1963).
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Видео: YouTUBE/Sótano Beat
По данным опроса Rolling Stone, Боб Дилан – второй по значимости исполнитель после The Beatles в истории. Time включил Дилана в сотню самых влиятельных людей XX века.
На его счету 10 премий "Грэмми".