Российские режиссеры попросили вернуть мат в фильмы

Режиссеры попросили разрешить мат в кино в исключительных случаях

Российские режиссеры подготовили письмо с поправками в закон об использовании нецензурной лексики в кино. Они просят разрешить использовать мат в исключительных случаях.

Документ подписали Никита Михалков, Карен Шахназаров, Сергей Мирошниченко, Олег Табаков, Владимир Хотиненко и Федор Бондарчук. Как считают режиссеры, "иногда мат необходим для более реалистичного показа негативных проявлений общественной жизни".

Закон об использовании нецензурной лексики в художественных произведениях вступил в силу 1 июля 2014 года. В настоящее время прокатное удостоверение картинам с нецензурной лексикой не выдается. За нарушение запрета грозит штраф до 50 тысяч рублей.