В Летней академии Михалкова пройдут мастер-классы Соловьева и Машкова

Никита Михалков. Фото: ИТАР-ТАСС

С 21 июля по 25 августа в Театре киноактера будет работать Летняя киноакадемия Никиты Михалкова. За месяц обучения студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером и другие.

Почти все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на M24.ru. Среди них мастер-классы Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, Владимира Машкова, Сергея Соловьева и других, а также экскурсия на "Мосфильм".

Расписание трансляций:

Дата Время Мастер-класс 22 июля 10.00 Никита Михалков 29 июля 11.45 Владимир Хотиненко 31 июля 14.30 Сергей Урсуляк 3 августа 14.30 Сергей Соловьев 4 августа 10.00 Карен Шахназаров

Также на сайте будут опубликованы записи остальных мастер-классов, включая лекции Андрея Эшпая, Александра Адабашьяна, Александра Прошкина, Ксении Драгунской, Вадима Юсова и других.

Итоговые работы выпускников киноакадемии будут показаны 22 августа в Гороховце (Владимирская область), а 23 и 24 августа состоятся открытые показы короткометражек и киноспектакля "Ангелова кукла" по рассказу театрального писателя Эдуарда Кочергина.