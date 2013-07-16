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16 июля 2013, 14:02

​Смотреть онлайн на m24.ru

В Летней академии Михалкова пройдут мастер-классы Соловьева и Машкова

Никита Михалков. Фото: ИТАР-ТАСС

С 21 июля по 25 августа в Театре киноактера будет работать Летняя киноакадемия Никиты Михалкова. За месяц обучения студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером и другие.

Почти все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на M24.ru. Среди них мастер-классы Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, Владимира Машкова, Сергея Соловьева и других, а также экскурсия на "Мосфильм".

Расписание трансляций:

ДатаВремяМастер-класс
22 июля10.00Никита Михалков
29 июля11.45Владимир Хотиненко
31 июля14.30Сергей Урсуляк
3 августа14.30Сергей Соловьев
4 августа10.00Карен Шахназаров

Также на сайте будут опубликованы записи остальных мастер-классов, включая лекции Андрея Эшпая, Александра Адабашьяна, Александра Прошкина, Ксении Драгунской, Вадима Юсова и других.

Итоговые работы выпускников киноакадемии будут показаны 22 августа в Гороховце (Владимирская область), а 23 и 24 августа состоятся открытые показы короткометражек и киноспектакля "Ангелова кукла" по рассказу театрального писателя Эдуарда Кочергина.

Сюжет: Лекции на M24.ru: смотрите скоро
Никита Михалков киноакадемия трансляции онлайн смотреть онлайн на m24.ru

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