В Летней академии Михалкова пройдут мастер-классы Соловьева и Машкова

Никита Михалков. Фото: ИТАР-ТАСС
С 21 июля по 25 августа в Театре киноактера будет работать Летняя киноакадемия Никиты Михалкова. За месяц обучения студенты пройдут курсы актерского мастерства, сценического движения, кинорежиссуры, кинодраматургии, работы с актером и другие.
Почти все мероприятия будут транслироваться в прямом эфире на M24.ru. Среди них мастер-классы Никиты Михалкова, Карена Шахназарова, Владимира Машкова, Сергея Соловьева и других, а также экскурсия на "Мосфильм".
Расписание трансляций:
|Дата
|Время
|Мастер-класс
|22 июля
|10.00
|Никита Михалков
|29 июля
|11.45
|Владимир Хотиненко
|31 июля
|14.30
|Сергей Урсуляк
|3 августа
|14.30
|Сергей Соловьев
|4 августа
|10.00
|Карен Шахназаров
Также на сайте будут опубликованы записи остальных мастер-классов, включая лекции Андрея Эшпая, Александра Адабашьяна, Александра Прошкина, Ксении Драгунской, Вадима Юсова и других.
Итоговые работы выпускников киноакадемии будут показаны 22 августа в Гороховце (Владимирская область), а 23 и 24 августа состоятся открытые показы короткометражек и киноспектакля "Ангелова кукла" по рассказу театрального писателя Эдуарда Кочергина.