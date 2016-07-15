Форма поиска по сайту

15 июля 2016, 16:02

Туризм

МВД Туниса подтвердило личность устроившего атаку в Ницце водителя грузовика

Фото: АР/Sasha Goldsmith

МВД Туниса подтвердило сообщения о личности злоумышленника, устроившего инцидент в Ницце. Это 31-летний Мухаммед Булель (по другим данным – Бухлель) из города Мсакен на востоке страны, сообщает РИА Новости.

Булель не посещал Тунис за последние четыре года, а постоянно жил во Франции. По некоторым данным, он уже привлекался к ответственности французской полицией за мелкое насилие.

14 июля во Франции отмечался Национальный праздник – день взятия Бастилии. В этот день в Ницце большое количество людей собралось смотреть салют на Английской набережной. Тогда местный житель на грузовике на большой скорости врезался в толпу людей.

Мужчина был застрелен полицией. Всего при нападении на людей в Ницце погибли 84 человека, сотни пострадали.

Президент Франции Франсуа Олланд назвал случившееся терактом. Правоохранительные органы пока не квалифицировали атаку как теракт. Из-за случившегося в Ницце отменены все общественные мероприятия и закрыты городские пляжи.

В результате инцидента погибла россиянка, еще одна девушка получила ранения.

