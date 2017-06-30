Мировые тенденции ландшафтного дизайна представят на фестивале "Московское лето"

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Современные тенденции в ландшафтном дизайне со всего мира представят на фестивале "Московское лето", который стартует 20 июля в столице, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Наталья Сергунина.

Площадки мероприятия украсят работы финалистов Открытого международного конкурса городского ландшафтного дизайна.

"В Москву наконец-то пришла теплая летняя погода, но настоящее московское лето еще впереди: фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" начнется через три недели, 20 июля. На фестивале москвичи и туристы получат уникальную возможность познакомиться с передовыми тенденциями мирового ландшафтного дизайна, – заявила Сергунина. – В рамках фестиваля в столице впервые пройдет Открытый международный конкурс городского ландшафтного дизайна. На участие в конкурсе поступило 83 заявки из 15 стран мира. В финал вышли 45 дизайнеров из России, Белоруссии, Франции и Ирана. Все они получат возможность воплотить в жизнь свои идеи на площадках фестиваля."

Отдельная конкурсная номинация разработана для начинающих дизайнеров. Украсить столицу смогут и все желающие москвичи: 22 и 23 июля на окружных площадках горожане будут создавать цветники. Необходимое оборудование и растения гостям фестиваля выдадут на месте, отметила заммэра.

По ее словам, мероприятия подобные "Московскому лету" повышают интерес туристов к столице. В среднем фестивали "Московских сезонов" посещает от пяти до десяти миллионов человек.

Фестиваль "Московское лето. Цветочный джем" пройдет в столице с 20 июля по 6 августа 2017 года. Мероприятия пройдут на 40 городских площадках. Посетители смогут полюбоваться необычными цветочными композициями, попробовать оригинальные сорта мороженого, варенья и других лакомств. Организаторы также подготовили развлекательную и познавательную программу: концерты, представления и мастер-классы.

