Москва запускает новый краудсорсинговый проект "Наш город"

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское правительство запускает краудсорсинг-проект "Наш город".

Он позволит взаимодействовать с жителями по сбору всевозможных идей и предложений.

Горожане смогут сообщить, какие функции на портале "Наш город" неудобны, как его лучше усовершенствовать, какие темы ввести и так далее.

"Вы сможете самостоятельно выявлять проблемы, определять их важность, ставить задачи городским службам, контролировать ход выполнения и оценивать конечный результат. Вы поможете сделать Москву красивой, современной и комфортной для жизни – для себя, для друзей, для родных и близких", - говорится в сообщении на сайте проекта.

Проект начнет свою работу в начале февраля.