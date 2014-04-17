"Моя музыка - это моя религия" - Наргиз Закирова

Наргиз Закирова: "Я не пыталась эпатировать публику"

В гостях радиостанции "Москва FM" побывала певица, финалистка вокального телевизионного шоу "Голос" Наргиз Закирова. Участница популярного проекта родилась в Узбекистане, но уже более двадцати лет живет в США. Туда она переехала вместе с семьей, когда уже была довольно известной артисткой у себя на родине.

В пятницу, 25 апреля у Наргиз запланирован концерт в Москве.

Певица рассказала, что исполнит во время концерта песни Аллы Пугачевой .

"Весь репертуар Пугачевой абсолютно невероятный, но две песни: "Женщина, которая поет" и "Когда я уйду далеко-далеко," - просто магические. Я впервые услышала их, когда мне было четыре года, и они запали мне в душу надолго, я не устаю их исполнять", - рассказала она.

Второе место в телешоу "Голос" стало неожиданностью для певицы. Она не думала, что российские зрители будут так активно за нее голосовать.

"Я считала, что российский народ достаточно консервативен, и мой внешний облик может его шокировать", - призналась певица. При этом она добавила, что не пыталась эпатировать публику.

"Моя музыка, мои песни - это моя религия. Я всю жизнь делаю то, что люблю и делаю это искренне",- сказала она.

Кроме того, певица рассказала о своих татуировках, нелюбви к школе и отличии москвичей от жителей Нью-Йорка.