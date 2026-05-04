Сезон "белкопада" начался в Москве

В Москве стартовал сезон "белкопада" – период, когда бельчата выпадают из гнезд и оказываются на земле. В этот период жители часто пытаются помочь животным и забирают их домой, однако специалисты предупреждают, что такие действия могут им навредить.

Зоологи советуют не трогать бельчонка голыми руками, не забирать его домой и не кормить обычным молоком. Если он здоров, то лучше попробовать вернуть его маме-белке, а если травмирован, то согреть и передать волонтерам или в специализированный центр.

