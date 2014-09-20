Отменено больше половины рейсов из Парижа в Москву

Больше половины рейсов из Парижа в Москву 20 сентября не состоятся. Из 13 запланированных вылетов отменили семь. А по обратному маршруту Москва-Париж отправятся шесть из 18 самолетов. Подробнее - в сюжете канала "Москва 24".