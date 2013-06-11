Во Франции из-за забастовки авиаторов отменены 1800 рейсов

Французские авиаторы объявили всеобщую забастовку. По стране отменено порядка 1 800 рейсов. Ожидается, что акция продлится три дня. Работники гражданской авиации выступают против планов Еврокомиссии по созданию единого воздушного пространства. Французские диспетчеры утверждают, что данный проект достаточно сильно скажется на безопасности перелетов и на их нынешних условиях работы. В среду к акции могут присоединиться профсоюзы еще 10 европейских государств.

Местные власти пытаются смягчить последствия забастовки. Они попросили авиакомпании вполовину сократить число рейсов на эти три дня, а пассажиров - призвали сохранять спокойствие.