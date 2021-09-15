Тропический ураган "Николас" стал причиной сильного наводнения в Техасе. Скорость ветра там достигает 33 метров в секунду. Вместе с ним со стороны мексиканского залива пришли проливные дожди.

Повалены сотни деревьев, оборваны электромагистрали. Без света остались 170 тысяч человек.

В настоящее время ураган медленно движется в сторону Луизианы, где заранее объявили режим ЧС. При этом штат еще толком не оправился от прошлого урагана "Ида". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.