20 июня Роберту Рождественскому исполнилось бы 80 лет

В Москве на доме 9 по Тверской улице появилась мемориальная доска в честь 80-летия со дня рождения известного поэта Роберта Рождественского. Именно в этом здании Рождественский жил 1972 по 1994 годы. Торжественная церемония открытия мемориальной доски прошла сегодня в полдень.

Празднование юбилея продолжится вечером в Концертном зале имени Чайковского. Там состоится концертная программа "Жил я впервые на этой земле...", которая будет построена на любимых стихах и популярных песнях Рождественского. В мероприятии примут участие Иосиф Кобзон, Ренат Ибрагимов, Тамара Гвердцители, Биг-бенд Георгия Гараняна, Олег Газманов, Игорь Николаев и другие знаменитости.

Роберт Рождественский родился 20 июня 1932 года в Алтайском крае. Он стал автором многочисленных поэтических сборников ("Флаги Весны", "Испытание", "Дрейфующий проспект" и других). Кроме того, Рождественский - лауреат Госпремии СССР и премии Ленинского комсомола. Песни, написанные на его слова - "Мгновения", "Эхо любви", "Огромное небо" и многие другие - стали культовыми.

Поэт умер от инфаркта 19 августа 1994 года и был похоронен на кладбище в Переделкино под Москвой.