Ко дню города москвичей познакомят с интерактивной столицей

Москвичей научат ориентироваться в виртуальной столице. Необычная интеллектуальная программа готовится ко Дню города. Выставка пройдет с 30 августа по 2 сентября в парке Горького и на Андреевском мосту. Каждый день с 10 утра до 17 часов горожан будут обучать виртуально записываться к врачу, ориентироваться в портале госуслуг и покажут цифровой трехмерный атлас Москвы.

"Будет отдельно тренинговая программа для граждан," - сообщил заместитель руководителя Департамента информационных технологий Андрей Белозеров, - "занятия сможет посетить любой желающий, так как вход на выставку будет бесплатным".