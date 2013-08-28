Николай Левичев ответил на вопросы оппонентов о социальной защите

В студии телеканала "Москва Доверие" 28 августа проходят дебаты кандидатов в мэры Москвы. Участие в них принимают Сергей Митрохин, Михаил Дегтярев, Иван Мельников и Николай Левичев.

Кандидат от партии "Справедливая Россия" Николай Левичев ответил на вопросы оппонентов и ведущего о социальной политике Москвы.

Ведущий: В вашей программе есть пункт об обучении детей-инвалидов. Вы говорите, что таких детей нужно обучать вместе с обычными детьми. Каким образом вы хотите это сделать?

- Инклюзивное образование – надо остановить процесс его разрушения. Под благими намерениями треть детей выводят на домашнее образование, якобы там индивидуальный подход. Но такие дети не готовы к возврату в социальную среду. Я участвовал в попытках отстоять центры инклюзивного образования.

Кандидат от партии "Яблоко" Сергей Митрохин: Не кажется ли вам, что в социальной политике не надо помогать каждому. Давайте помогать малоимущим, но помогать им хорошо?

- Вы научились задавать риторические вопросы. Ну, давайте сэкономим время - я согласен. Помощь должна быть адресной. За 30 секунд на этот вопрос ответить невозможно.

Кандидат от партии ЛДПР Михаил Дегтярев: Очень много ко мне обращаются молодых семей, которые не могут решить жилищный вопрос. У нас есть тема и про ипотеку, и про развитие молодежных кооперативов. А вы будете поддерживать кооперативы?

- Еще во времена молодости поддерживал их. Эта форма жизнеспособна, но не может решить проблемы молодых семей. Мы предлагаем – увеличить строительство социального жилья, это поможет "рассосать" очередь – построим 6 миллионов квадратных метров. Во-вторых, создадим институт некоммерческого жилья – семья могла бы снимать двухкомнатную квартиру за 13-15 тысяч рублей.

Кандидат от партии КПРФ Иван Мельников: В программах всех кандидатов большое внимание уделяется пенсионерам. Власти о пенсионерах не особо заботятся, почему пенсионеры продолжают голосовать за власть?

- Наши пенсионеры пережили столько, что боятся - при реформах будет только хуже. Хватаются за "тощий карман". Мы системным образом стараемся решить такие проблемы. В частности, законопроект про тринадцатую пенсию тем, кто старше 70 лет. Средняя пенсия должна быть не меньше 60 процентов от средней зарплаты. Мы боролись за это и будем продолжать бороться.