В Кремле заявили о сохранении задачи по освобождению всей территории ДНР

Говорить о достижении всех целей спецоперации после подписания соглашений о вхождении новых регионов в состав России невозможно до тех пор, пока не будет освобождена вся территория Донбасса. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, задача по освобождению всей ДНР сохраняется. Кроме того, Песков заявил, что Владимир Путин пока не планирует выступать с отдельным обращением по итогам референдумов.

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