Песков заявил, что Москва пока не получала официального ответа по Шредеру

В Евросоюзе обсуждают кандидатуру бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве посредника в переговорах с Россией, однако Москва пока не получала официального ответа по этому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что Владимир Путин упомянул Шредера, поскольку хорошо с ним знаком. Кроме того, оценки в Евросоюзе относительно этого разделились, так как кто-то считает идею заслуживающей внимания, а кто-то нет.

