Около 4 сантиметров снега может выпасть в столице 28 ноября

До четырех сантиметров снега может выпасть в столице сегодня. По словам метеорологов, осадки в Москву принес атмосферный фронт с запада.

В среду погодой в столичном регионе снова будет управлять антициклон. Ожидается облачность с неустойчивыми прояснениями. Температура воздуха сохранится в рамках климатической нормы. Днем она будет колебаться от -1 до -3 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 3-8 метро в секунду. Атмосферное давление останется на уровне 753 миллиметров ртутного столба. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.