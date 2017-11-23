2 склада с контрафактным алкоголем обнаружили в Москве

160 тысяч бутылок контрафактного алкоголя не попадут на прилавки столичных магазинов. Полиция обнаружила два склада со спиртной продукцией различных наименований. Маркировка на таре отсутствовала.

По версии следствия, производили напитки в Калужской области, а оттуда уже доставляли в Москву. Подозреваемый в организации теневого бизнеса задержан. Это житель Тюменской области. Расследование продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.