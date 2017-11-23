Участок Замоскворецкой линии метро закрыли на полгода

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Новости

23 ноября 2017, 13:45

Общество

2 склада с контрафактным алкоголем обнаружили в Москве

2 склада с контрафактным алкоголем обнаружили в Москве

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160 тысяч бутылок контрафактного алкоголя не попадут на прилавки столичных магазинов. Полиция обнаружила два склада со спиртной продукцией различных наименований. Маркировка на таре отсутствовала.

По версии следствия, производили напитки в Калужской области, а оттуда уже доставляли в Москву. Подозреваемый в организации теневого бизнеса задержан. Это житель Тюменской области. Расследование продолжается. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
видео общество безопасность Елена Силуянова
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