Дожди вызвали наводнение на юге США

На юг США обрушились дожди. Затопило прибрежную территорию Техаса, под воду погрузились дома и машины. В некоторых районах выпало более 300 миллиметров осадков. Сейчас в опасности как минимум пять штатов, включая Миссисипи, Южную Дакоту, Небраску, Айову и Канзас. Местных жителей уже предупредили службы спасения, а полиция перекрыла дороги на потенциально опасных участках. По прогнозам, до конца недели дожди не прекратятся а, наоборот, только усилятся. Подробности − в сюжете телеканала Москва 24.