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22 июня 2018, 08:45

Происшествия

Дожди вызвали наводнение на юге США

Дожди вызвали наводнение на юге США

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На юг США обрушились дожди. Затопило прибрежную территорию Техаса, под воду погрузились дома и машины. В некоторых районах выпало более 300 миллиметров осадков. Сейчас в опасности как минимум пять штатов, включая Миссисипи, Южную Дакоту, Небраску, Айову и Канзас. Местных жителей уже предупредили службы спасения, а полиция перекрыла дороги на потенциально опасных участках. По прогнозам, до конца недели дожди не прекратятся а, наоборот, только усилятся. Подробности − в сюжете телеканала Москва 24.
видео происшествия за рубежом Иван Лозовой
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