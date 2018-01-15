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15 января 2018, 07:15

Транспорт

Поездка по тротуару на Красной Пресне попала в Сеть

Поездка по тротуару на Красной Пресне попала в Сеть

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В Сеть попала запись, на которой автохулиганы разъезжают по тротуару на Красной Пресне. Причем, их абсолютно не заботит наличие пешеходов.

Видео опасных маневров разместили в скандально известной группе "Мажорка три семерки" в Instagram. В комментариях к видео пользователи в один голос осуждают поведение водителя. О реакции правоохранительных органов на видео пока ничего не известно. Подробности – в сюжете телеканала Москва 24.
видео авто общество дороги Иван Базанов

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