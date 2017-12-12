Суд заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Мурсекаева

Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца авиакомпании "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева. Решение принято по запросу следствия.

В октябре перевозчик прекратил полеты из-за финансовых проблем. Было возбуждено несколько уголовных дел, в том числе о хищении денежных средств пассажиров. Сегодня все материалы дела объединили в единое судопроизводство, добавив статью о злоупотребление полномочиям.

Следователи установили, что фактически "ВИМ-АВИА" под руководством Мурсекаева представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды. Ее руководители тщательно скрывали убытки, указывая в документах бухгалтерской отчетности заведомо ложные сведения о прибыли. Это позволяло получать кредиты в банках, а также избегать ограничений в деятельности авиакомпании со стороны Росавиации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.